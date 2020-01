Meelis Oidsalu: näitleja põhisissetulek võiks tulla teatrist, mitte vorsti müümisest

Teatrikriitik Meelis Oidsalu ütles kultuuriministeeriumi otsuse peale tõsta väiketeatrite toetusi, et rahastus on ikka veel liiga muusikateatri poole kaldu, ent toetust said õiged kooslused. Samuti nimetas ta ausaks Vana Baskini teatri taaskordset rahast ilmajätmist.

"Kokkuvõtvalt võib selle rahastusotsusega rahul olla," ütles teatrikriitik Meelis Oidsalu. "Kui Juhan Ulfsakilt sõnu laenata, siis seakisaks mingit põhjust ei ole. Suuremad väiketeatritest toetuse saajad Von Krahl, VAT Teater, Theatrum ja Kanuti Gildi SAAL on ju igati elujõulised kooslused. Kasta tuleb ikkagi neid taimi, millelt mingeid õisi ka loota on."

Uutest toetusesaajatest rääkides nentis Oidsalu ka Musta Kasti lisandumise õigustatust. "Kui sealt nimekirjast miski silma torkab, siis Kinoteatri puudumine, aga neil olid vist mingid tehnilised põhjused, miks nad ei saanud oma taotlust esitatud," sõnas Oidsalu. Kunstipäraselt õigustatuks pidanuks ta ka teatri Kelm rahastamist. Kelm aga ei taotlenud ministeeriumilt raha.

"Tasakaal selle vahel, kui palju meil läheb muusika- ja balletiteatri rahastamiseks võrreldes eestikeelse sõnateatriga, on natuke liiga palju kreenis esimese kasuks," tõdes Meelis Oidsalu lisades, et kui kunagi läheb uue ooperimaja ehituseks, siis see kreen läheb veel enam kaldu. Ta rõhutas, et ooperipublik on paljus välismaine ning riik peaks siin eelistama omakeelset algupärast teatrit ja oma kultuuri arendamist ja vähem muretsema soome pensionäride lõbustamise pärast.

Toetusest ilmajäänute (Vana Baskini teater, Polygon, Lavastuskoda ja Tartu Suveteatri Selts) kohta lausus Oidsalu: "Minus mingit sügelust see nimekiri ei tekita, tundub ka igati aus otsus olevat. Vana Baskini teater ei tegele teatrikunstiga, neid võiks toetada sotsiaalministeerium. Kultuuriministeerum peaks ikkagi kunstitaotlusliku teatri eest hoolitsema."

Väiketeatrite toetuse üldsumma tõusu 1,8 miljonilt eurolt 3,1 peale kommenteeris Oidsalu nii: "Kui vaadata, palju näitleja palka saab, siis see on naeruväärne. Näitlejate liit seisab ju selle eest, et igasugu vorstivabrikantide toodete reklaamimise tasud oleksid sellised, mis selle väikse palga hüvitaks, aga pigem oleks aeg küsida, kas teatrinäitlejal ei peaks põhisissetulek tulema ikkagi teatrist, et ta ei peaks vabal ajal käima vorsti müümas."

"Üldpildis väike rahastuslik nihe toimus, aga poliitilist nihet mitte," lisas Meelis Oidsalu. "Paar nädalat tagasi sai Draamateater otsefinantseeringuna vist kusagil 200 tuhat trepi parandamiseks, Kanuti Gildi SAALi toolidel istudes olen juba mitu aastat mõelnud, et oleks nagu Tšernobõli saabunud elamusturismi üritusele. Tartu Uue Teatri lisarahastus tuli ka pärast seda, kui teatrijuht müts peos pidi ajalehetoimetuste tähelepanu kerjama. Lisaks ootan huviga, mil ollakse valmis minema Eesti teatri põhihäda ehk piletitulu suure osakaalu kallale."

"Väike otsuse esituslikku poolt puudutav märkus ka, mis tundub teatrist rääkides kohane: kui Lukas põhjendas Sakala 3 konkursi nurjumist, siis ta alustas toonil "ametnik tegi ettepaneku", nüüdses pressiteates räägitakse aga, et "otsustas minister"," tõdes Oidsalu.