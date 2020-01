Indrek Koff lavastusest "Tagasi": näitlejad elavad seda teksti, mis me oleme kirjutanud

Üks mees igatseb põgeneda Tallinnast Lissaboni, teine pakib kohvrit, et lennata Portugalist Otepääle, vahendas "Aktuaalne kaamera". Üks naine unistab dirigendipuldist ühendkooride ees, teine ootab koju ammusurnud poega. Kõik neli unistavad päevast, mil leiavad üles selle päris asja, mille järele kogu elu on igatsetud.

Indre Koff selgitas, et ta sattus ülikoolis õppima portugali keelt ning tal tekkis Portugali vastu tohutu tõmme ja armastus. "Kui ma olin esimest korda seal ära käinud, siis hakkasin nägema paralleele Eesti ja Portugali vahel ja ma näen neid iga kord järjest uusi ja uusi," rõhutas ta

Tema sõnul astuvad lavastuses "Tagasi" vaatajate ette mitmed näitlejad, keda kirjanik on juba aastaid imetlenud. "Nüüd on nad laval ja nad justkui ei kanna ette, vaid elavad seda teksti, mis me oleme Evaga kirjutanud," nentis Koff ja lisas, et see on võimas tunne."

"Tagasi" lavastaja on Lembit Peterson, üles astuvad Kaie Mihkelson (Eesti Draamateater), Mare Peterson (Theatrum), Aleksander Eelmaa (Eesti Draamateater) ja Lembit Peterson (Theatrum).