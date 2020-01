Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis: enamus väiketeatreid ei anna kunagi etendusi maapiirkonnas

Kultuuriministeerium jagas 2020. aastal toetused 11 väiketeatrile, mille hulgas jäi välja Vana Baskini teater. Avalikus pressiteates kinnitas teatri juht Aarne Valmis, et regulaarseks etendustegevuseks on siiski vajalik riigipoolne toetus.

Valmis rõhutas, et kuigi Kultuuriministeeriumi asekantsleri Hillar Seina sõnul on Eestis ligi 50 väiketeatrit ning enamus neist toetust ei saanud, siis on nemad üks vähestest, kes käivad ka kodulinnast väljas etendusi andmas. "Enamus neist väiketeatritest ei anna kunagi etendusi maapiirkonnas ja sellele loota, et need 50 väiketeatrit hakkavad nüüd ühtäkki maal etendusi andma, on väga sinisilmne," sõnas ta.

Samuti selgitas ta, et toetusmeede "Teater maale", mida Sein samuti Vana Baskini teatrile soovitas, et kata mitte midagi muud kui kütuse ostmist transpordivahenditele. "Selle raha eest ei ole võimalik ühtegi bussi üürida, rääkimata veel katta muid etenduse andmisega seotud kulusid," lisas teatri juht ja kinnitas, et seda toetust makstakse ainult maapiirkondadesse sõitmisel, seega maakonnakeskustesse sõidu korral tuleb transpordikulud teatril endal kanda.

"Riigipoolne tegevustoetus on teatrile vajalik regulaarseks etendustegevuseks, ilma selleta on see võimatu" sõnas Aarne Valmis ja kinnitas, et kahjuks pole Kultuuriministeerium sellest aru saanud ja jätab Vana Baskini Teatri publiku pika ninaga.