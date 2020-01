Hillar Sein: aastaid pole me saanud tantsuteatreid ja etenduskunsti piisavalt toetada

Toetuse määramisel läheb arvesse nii teatri kunstiline tase, rahvuskultuuriline ja regionaalne tähtsus, valdkondlik mõju, viimase 3 aasta tegevus koos lisa- ja koostööprogrammidega ning plaanid eelolevaks aastaks. "Ükski kriteerium pole teisest tähtsam ja toetuse saavad need teatrid, kes saavad erinevate kriteeriumide puhul võimalikult kõrge hinnangu," selgitas kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.

Sel aastal oli Seina sõnul võimalik toetada ka tantsuteatreid ja kaasaegseid etenduskunsti keskuseid suuremal määral kui varem. "Aastaid pole me saanud neid sellisel määral toetada nagu oleksime soovinud, aga praegune toetuse tõus ongi meie soov valdkonnale rohkem tähelepanu pöörata," sõnas ta.

Toetusesaajate nimekirja lisandus esimest korda Tartus tegutsev Must Kast, summas 16 000 eurot. "Iga teatri probleem, ükskõik kui suur või väike ta ka poleks, on ikka selles, kuidas hoida oma piletihinnad nii, et publikul oleks meeldiv käia teatris ja anda samal ajal töötajatele väärilist palka," sõnas teatri juhatuse liige Kaija M Kalvet ja lisas, et tänu toetusele saavadki nende töötajad varasemast pisut suuremat palka.