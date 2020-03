Halduskohus võttis arutusele Vana Baskini Teatri kaebuse ministeeriumi vastu

Vana Baskini Teater OÜ tahab kaebuses kultuuriministri mullu 29. mai käskkirja õigusvastasuse tuvastamist toetustaotluste hindamiskriteeriumite osas, samuti kultuuriministri 17. jaanuari käskkirja tühistamist ja kultuuriministeeriumi kohustamist viia uuesti läbi taotlusvoor etendusasutuste tegevustoetuste osas.

Kohus andis teatrile võimaluse oma nõuete täpsustamiseks. Kohus märkis, et antud olukorras võib kaebusega taotleda kultuuriministri 17. jaanuari käskkirja tühistamist vaid Vana Baskini Teatrit puudutavas osas ja kohustada kultuuriministeeriumit 2020. aasta taotlusvoorus "Etendusasutuste tegevustoetus" uuesti läbi vaatama vaid Vana Baskini Teatri tegevustoetuse taotlust.

Kohtu hinnangul ei ole Vana Baskini Teatri eesmärk näidata, et teiste etendusasutuste toetusetaotluste rahuldamine või rahuldamata jätmine oli õigusvastane, vaid teatri eesmärk on just Vana Baskini Teatrit puudutava käskkirja tühistamine, sest sellega keelduti neile tegevustoetuse andmisest.

Kohtu hinnangul on Vana Baskini Teatri tahteks näidata, et kultuuriministeerium lähtus tema taotlust hinnates õigusvastaselt kehtestatud hindamiskriteeriumitest, mis viis ebaõige hindamistulemuseni ja seega konkreetselt selle teatri õiguste rikkumiseni.

Vana Baskini Teater on aga kohtule teatanud, et ta ei soovi kohtu poolt pakutud nõuete täpsustamist ning jääb esialgse kaebuse juurde.

Samas saab Vana Baskini Teater kohtule täpsustsusi esitada veel kuni 18. märtsini ning seejärel on ka kultuuriministeeriumil võimalus oma seisukoht esitada hiljemalt 3. aprilliks.