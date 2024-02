Riigi tegevustoetusest ilma jäänud Vana Baskini teater lõpetab tegevuse

Vana Baskini teater on kutseline teater Tallinnas, mille asutas 2005. aastal Eino Baskin pärast Vanalinnastuudio toonase trupi koondamist.

Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis sõnas ERR-ile, et lõpetamisotsus on seotud kultuuriministeeriumi otsusega teatrile 2024. aastaks tegevustoetust mitte jagada. "Me oleme kultuuriministeeriumile aastaid pinnuks silmas olnud," leiab ta. "Me oleme sellest kottimisest solvunud."

Valmis rääkis, et ministeeriumilt küsiti 2024. aastaks 165 000 eurot, kuid lepitud oleks ka vähemaga. "Erateatritest sai kõige vähem raha tantsuteater Fine 5, mis sai 80 000 eurot. Me oleksime lahkelt selle kõige viimase posti peal olnud. Kui me oleksime 80 000 eurot saanud, oleksime rõõmast edasi tegutsenud."

Varemgi ministeeriumi tegevustoetusest ilmajätmise tõttu kohtusse kaevanud teater otsustas ka sel korral kohtu poole pööruda. "Ma ei tea, kas see on menetlusse võetud, ma arvan, et võetakse. Me ei pane käsi taskusse ega lähe nurka nutma, vaid me proovime õiglust jalule seada, kuigi me väga optimistlikud ei ole," lausus Valmis.

Järgmise aasta jaanuaris tähistaks Vana Baskini teater 20. tegutsemisaastat. "Me liitsime umbes kuu aega oma plusse ja miinuseid kokku. Tundus ka hästi ilus, et meil on järgmise aasta jaanuarikuus juubel, me saame 20-aastaseks, et teeme juubeli ja peielaua korraga," sõnas teatrijuht.