Pärast Arvo Pärdi loomingu kontserti esmaspäeva õhtul Hamburgis aplodeerisid kuulajad saalis püsti seistes viis minutit ja nõudsid heliloojat lavale. Pärast lisalugu tormiline aplaus jätkus.

"Kuna Manfred Eicheril on eriline side Arvo Pärdiga, tema on teinud peaaegu kõik plaadistused Arvo Pärdiga, nad on head sõbrad, tahtis ta tingimata seda rida alustada suure Pärdi õhtuga," selgitas Elbphilharmonie intendant Christoph Lieben-Seutter "Aktuaalsele kaamerale".

Manfred Eicheri sõnul peab Arvo Pärdi puhul alati olema valmis selleks, et kuuled midagi uut. "Ma panin programmi kokku ilma otseselt Hamburgi peale mõtlemata. Ma usun et see muusika kõnetab igal pool," arvas ta.

Tänasel kontserdil mängivad Arvo Pärdi muusikat Tallinna kammerorkester ja Eesti filharmoonia kammerkoor Tõnu Kaljuste juhatusel. Soleerib viiuldaja Harry Traksmann. "Muidugi au on suur, sest selles saalis käib lihtsalt maailma muusikaelu. Meie jaoks see tähendab seda, et helilooja on vahendaja meie ja selle ilusa maja vahel," ütles Kaljuste.

Lieben-Seutter ütles, et ee kontsert müüdi kogu seeriast kõige esimesena välja. "Juba mitu kuud tagasi, nii et ma usun, et publik tunneb selle üle väga suurt rõõmu," arvas ta.