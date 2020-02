Kersti Kreismann lavastusest "Pruugitud aeg. Punainimese lõpp": puhkesime oma tekste lugedes nutma

"Pruugitud aeg. Punainimese lõpp" käsitleb elu nõukogude ajal ja ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist, vahendas "Aktuaalne kaamera". Svetlana Aleksijevitši hinnangul võib poolbandiitlik riik küll laguneda, kuid selles elanud inimene muutub põlvkondadega. "Inimene, kes sai välja laagrist, võib ette kujutada, et elasime sellises suletud ruumis," sõnas ta ja lisas, et värava taga ei suuda selline inimene olla kohe vaba. "Ta ei tea, mis see selline on, mistõttu hakkas ta ehitama oma uut maailma samade seaduste järgi."

Aleksijevitši raamatud on valminud intervjuude põhjal, seetõttu on see materjal oma eheduses ja elulähedsuses eriti mõjuv. Näitleja Kersti Kreismann kinnitas, et peaosatäitjatele läks see tekst väga hinge. "Me ei teadnud, mis meid ees ootab, ja kõik me puhkesime nutma, kui oma tekste lugesime," sõnas ta ja mainis, et see oli šokeeriv kogemus.

Lavastaja Nikita Kobelev ehitas lavastuse üles 12 monoloogile Aleksijevitši raamatust. Teda huvitas eelkõige perestroika aeg ja sellele järgnev, sest seda pole veel väga läbi töötatud. "Üha sagedamini vaatavad inimesed Venemaal tagasi Nõukogude Liidu peale ja võtavad seda mudelit kui õiget," nentis ta ja kinnitas, et inimesed tulevad mõtetes selle juurde tagasi ja mõtlevad sellest. "Minu arvates need raamatud aitavad seda aega lahti mõtestada."