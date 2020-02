Slavutõtši linn Ukrainas valmis kiiruga pärast Tšernobõli tuumakatastroofi uueks koduks evakueeritud inimestele. Seal asub ka eestlaste ehitatud Tallinna kvartal. Nõukogude aeg on siin ühelt poolt üsna värskelt kuju võtnud, samas on see jäänud mõõtmatult kaugeks, üles on kasvanud terve uus põlvkond.

"Võib-olla see ongi selle näituse põhiküsimus, et pöörata pilk sellele generatsioonile, kellel ei ole isiklikku mälestust selle ajaga, aga me oleme õppinud seda kuulama ja nägema arhitektuuris ja lugudes ja võib-olla isegi traumas," rääkis kunstnik Ingel Vaikla.

Näitus Belgias sündis kõigepealt sellepärast, et Ingel Vaikla õpib ja töötab praegu seal. Teisalt Ida-Euroopa lugu ja laiemalt identiteedi teema võiks kõnetada ka siinset publikut.

"Just Brüsselis, kus on nii palju erineva taustaga inimesi ja kultuure kokku sulandumas ja sulandunud ajaloo vältel, ma arvan, see räägib nii meie päritolupiirkonnast kui ka laiemalt ajaloost, tulevikust, aga ka identiteetidest enne, täna ja tulevikus," rääkis kuraator Laura Toots.

Videoinstallatsioon valmis Eesti kaasaegse kunsti muuseumi ja Belgia Beursschouwburgi kunstikeskuse koostöös.