Rahva Raamatu Tallinna vanalinna kauplus on nomineeritud maailma parimaks raamatupoeks

Rahva Raamatu turundusjuht Liine Jänes kinnitas poe kodulehel avaldatud tekstis, et parima raamatupoe nominatsioon on neile suur au. "Rahva Raamatu visiooniks on olla Euroopa kõige lugejasõbralikum raamatumüüja ning ainuke nominatsioon Euroopa raamatupoodide hulgas näitab, et oleme õigel teel," selgitas ta ja lisas, et pärast Rahva Raamatu vanalinna kaupluse renoveerimist on see saanud uue hingamise. "Kaupluse on uuesti omaks võtnud nii raamatupoe kauaaegsed kliendid kui ka need, kes poe uue kontseptsiooni tõttu alles nüüd avastanud on."

Möödunud aastal võitis parima raamatupoe tiitli Hiina Fang Suo Commune, 2016. aastal jõudis sama preemia nelja nominendi hulka ka Viru Keskuse Rahva Raamatu kauplus. Auhind antakse Londoni raamatumessil välja viiendat korda.