Londoni raamatumess jääb koroonaviiruse tõttu ära

Londoni raamatumessi korraldajad kinnitasid küll ürituse ärajäämisest alles nüüd, kuid juba enne lõpliku otsust olid mitmed suured kirjastused teatanud mitteosalemisest, vahendas The Guardian. Üritusel otsustasid mitte osaleda näiteks kirjastused Penguin Random House, HarperCollins ja Hachette, samuti teatas eemalejäämisest Amazon.

Mitmed kirjandusinimest olid pahased, et Londoni raamatumessi ärajäämisest ei teatatud varem ning kirjastajad ning agendid pidid tegema otsuse ise. Väikekirjastajad on seevastu mures, et kaotsi läheb sadade naelte väärtuses lennupileteid ja hotellibroneeringuid.

Sarnaselt Londoni raamatumessiga on ära jäetud ka märtsis toimuma pidanud Pariisi ning Leipzigi raamatumessid.