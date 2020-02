Eerik Haameri nimeline kunstiauhind läks jagamisele

Kivimäe ja Aaso-Zahradnikova kujundatud Männiku esindusnäitus oli vaadata aasta lõpus Kumu kunstimuuseumis. Pallase kooliga kunstniku pärandi kinkis Eesti vabariigile tema poeg. Prantsuse kunstielus akiivselt tegutsenud skulptorist jäi maha portreelooming, abstraktseid kompositsioone ja medaleid. Hävimisohus skulptuure päästeti sadakond.

"Suur osa töödest olid lihtsalt eluohtlikud nii kuraatoritele kui ka restauraatoritele. Ja on suur õnn, et Eesti kunstimuuseumis oli võimalik seda tööd teha aastakümneid. Ja kuna Maire Männiku sarnast skulptorit ei ole kusagil mujal, siis on see ime," märkis Aaso-Zahradnikova "Aktuaalsele kaamerale".

"Me võitsime ühe väga olulise kunstiisiksuse loomingu ja võtsime tema mõtted ja kõik mis temaga kaasneb. Suur arhiiv ja palju fotosid," sõnas Kivimäe.