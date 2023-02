Eerik Haameri kunstipreemia pälvis Peeter Laurits

Kunstipreemia antakse traditsiooniliselt üle Eerik Haameri sünniaastapäeval, tänavu tähistatakse Haameri 115. sünniaastapäeva. Peeter Lauritsa esitas kunstiauhinnale kunstnike liit, Laurits on preemiale nomineeritud ka möödunud aastal.

Peale auhinnatseremooniat avati Kuressaare Raegaleriis Aksel Haagenseni (Eerik Haameri kunstiauhinna 2021. aasta laureaat) ja Triin Kerge ühisnäitus "Kirjutasin üle". See on ka osa Haameri kunstiauhinnast: iga laueraat saab aasta pärast avada soovi korral Kuressaare raegaleriis isikunäituse.

Eerik Haameri nimeline kunstiauhind on 2017. aastal Kuressaare linna poolt asutatud preemia, mille eesmärgiks on tunnustada eesti kunstnike silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas, kusjuures eelistatud on merega seotud saareline eluviis, kodumaalt välja rännanute käekäik mujal maailmas ja inimsust laiemalt puudutavad eksistentsiaalsed teemad ning üldinimlikud väärtused.