Tallinna muusika- ja balletikooli direktor: ehituslepingu allkirjastamine on kooli jaoks oluline samm

Tallinna muusika- ja balletikooli ehituslepe allkirjastati 25. veebruaril, mis tähendab, et õige pea hakkavad kooli ehitustööd. Riigi Kinnisvara korraldatud rahvusvahelisele hankele kooli hoone ehituse peatöövõtja leidmiseks esitati 5 pakkumust, ehitushanke võitis AS Merko Ehitus Eesti.

Tallinna muusika- ja balletikooli hakkavad õppima Tallinna muusikakeskkooli, Tallinna balletikooli ja Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli õpilased, vahendas "Aktuaalne kaamera". Uues koolimajas hakkavad olema nii õppeklassid, kontserdisaalid, ujula kui ka näiteks ruumid õpilaskodu jaoks. Aadressile Pärnu maantee 59 rajatav kool alustab tegevust 2022. aasta 1. septembril.

Merko Ehitus Eesti juhatuse liikme Jaan Mäe sõnul on tegemist suuremahulise kesklinna projektiga ning kesklinna on alati keeruline ehitada. "Ehitusplatsil pole kunagi piisavalt ruumi, samuti on ta tehnoloogiliselt keeruline projekt ja väljakutse ehitajale," mainis ta ja tõi välja, et lepingu maksumus on umbes 35 miljonit eurot.

Tallinna muusika- ja balletikooli direktor Eero Raun rõhutas, et lepingu allkirjastamine loodava kooli jaoks oluline samm. "Mäletan isegi kooliajast ja minust vanemadki muusikud mäletavad seda, kuidas räägiti, et kohe-kohe hakatakse uut maja ehitama kuskile kesklinna," selgitas ta ja tõdes, et see krunt on aastate jooksul muutunud korduvalt. "Nüüd saame siis tõesti olla enam-vähem kindlad, et maja hakkab kerkima ja et paari aasta pärast saame juba avaaktust pidada.