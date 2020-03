Näidendi peategelased on kauge ääremaa elanikud, kelle saatus on kujunenud üsna keerulistes oludes. Nüüd annab seesama saatus neile aga ootamatult uue võimaluse. Pealinnast saabunud ärimees tahab taastada põlenud kõrtsi, mis oli omal ajal kuulus vastiku õlle ning vana ja kulunud mööbli poolest. Ärimehe soov on taastada kõrts ning panna sellele nimeks Utoopia. Sellise ettepaneku teeb ta kõrtsi endistele omanikele — abielupaarile, kes elumurede koorma all on üksteisest viimasel ajal lahku kasvanud. Kõrtsi taastamise ettepanek tundub neile viimase õlekõrrena, mis aitaks igapäevasest viletsusest välja rabeleda. Samas on töö tellijal üks tingimus — Utoopia tuleb taastada täpselt sellisena nagu see oli, ei parema, ega kehvemana; see peab saama täpselt samasuguseks nagu see oli 1990. aastatel.

Lavastaja Karl Laumetsa sõnul räägib "Utoopia" nii sellest, mismoodi perekond uuesti kokku saab, aga samas ka mineviku lahtilaskmisest, tulevikust ja kõigest, mis on elus oluline. "Ta loob pinnase, mis muudab selle loo universaalseks," rõhutas ta ja mainis, et see on tema esimene koostöö Vene teatri trupiga.

Näidendi "Utoopia" toob Vene Teatris lavale Vanemuise näitleja Karl Laumets, kes eelmisel aastal pärjati Eesti parima lavastaja tiitliga. Näidendi autor on tuntud vene dramaturg, festivali "Kuldne mask" teatripreemia laureaat, Mihhail Durnenkov.

"Mulle tundub, et "Utoopia" ei räägi mitte sellest, kuidas muuta meie ühiskonda paremaks või mõistlikumaks, vaid ühisosast, eelkõige võimalusest olla koos. Utoopia on midagi väljamõeldut, midagi tehnoloogilist või humanitaarset, mis võimaldab ühel inimesel saada teisega lähedasemaks. Minu jaoks on Utoopia omamoodi katsetus. See ei ole tulemus, vaid eelkõige protsess. Utoopia ei ole absoluutne. See on järjekindel absoluudi poole pürgimine, meie igapäevane püüdlus saada Teistsuguseks. Näidend "Utoopia" räägib hirmust tuleviku ees, hirmust elu ees, selle ees, et tuleb end muuta, püüdlusest leida endale turvaline varjupaik minevikust ja jääda sinna igaveseks," kommenteeris näidendi autor Mihhail Durnenkov.

Näidendit esitleti festivali "Kuldne Mask Eestis 2019" raames toimunud teatrilaboratooriumil. Osades on Tatjana Manevskaja, Dmitri Kosjakov, Igor Rogatšov ja Eduard Tee.

Kõikidel Vene Teatri etendustel on sünkroontõlge eesti keelde (kõrvaklappides).