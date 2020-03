Fotograaf Kaupo Kikkas Bryan Adamsi näitusest: need pildid on kõik juba varem tehtud

Bryan Adamsi kontserdile Gerli Padar jõudnud ei ole, kuid kohtus temaga äsja Tallinnas. "Meie esmakohtumine toimus Fotografiskas. Naisterahvana oli mul ootus, et tuleb äge ja uhke mees, kuid ta oli hoopiski tagasihoidlik ja pisike. Muidugi on ta hea artist ja fotograaf," rääkis Bryan Adamsiga kohtumisest Padar.

Fotograafidel on pildistatavast üldiselt visioon. "Adams on mitmes intervjuus öelnud, et mõne inimesega tekib tal visioon kohe. Samas on ta öelnud, et mõne inimese puhul piisab ainult inimesest endast," avas Admsi tausta Padar.

"Näitus tekitab tohutult emotsioone. "Päevavalgel" on Adamsi näitustest kõige rahulikum. Ta on teinud ka näituse sõjas viga saanud meestest – seda vaadata on minu jaoks karm," rääkis laulja. "Näitus kodututest tekitab minus erinevaid emotsioone – galeriid vaadates on kohe näha, et tegemist on kodutute inimestega, ent Adams on suutnud inimesed jäädvustada nii, et nende väärikus säilib."

Padar tunnistas, et näeb Adamsi muusika ja näituse vahel ühist joont. "Selleks on ausus – inimene tekitab üdini ausa ja usutava tunde. Laval olles on samamoodi – tema puhul on kindel, et iga kontsert õnnestub."

Fotograaf Kaupo Kikkas tõdes, et suhe pildistatavaga tagab pildi loomulikkuse ja aususe. "Esimesed kümme aastat õpib fotograaf pilte tegema, sealt edasi õpib kõike muud, mis on tegelikult kaamerast väljaspool. Lõpuks hakkab lugema ainult see teine" tutvustas ta fotograafi tööd. "Fotograafi teekond on pikk, see kulgeb läbi erinevate kogemuste ja eksimuste – kõik selleks, et kujundada oma nuuskimisvaistu. Hea fotograafi tunnuseks on väljakujunenud vaist."

Kaupo Kikkas avaldas koos Neeme Rauaga fotoraamatu, kus on pildid Eesti muusika suurkujudest. "Raamat võtab kokku 18 aasta töö. Ei saa öelda, et ma mäletaks detailselt kõiki tehtud sessioone. Samamoodi on ka minu arengulugu. Esimesed pildid on need, kus ma alles õppisin nuppe tundma ja proovisin vaadata, kuidas asi käib. Pärast sellist teekonda on kogemus kindlasti muutunud – see on psühholoogilise tango tantsimine."

"Arvan, et Bryan Adamsi fotograafia algimpulss oli täiesti siiras. Talle kindlasti meeldib fotograafia – see on kirg ja armastus," kommenteeris Kikkas. "Ta on isikuna äärmiselt sümpaatne – see loob tema loomingu ümber sümpaatsuse mulli. On ka kunstnikke, kes on halvad inimesed – läbi oma egoistliku prisma loovad nad kvaliteetset loomingut. Bryan Adams kulgeb positiivsel poolel."

"Minu jaoks on sel näitusel ka teine pool. Pilte vaadates tekib tunne, et olen neid kõiki juba kuskil varem näinud. Tema valitud kunstnikutee on paipoisilik, natuke nagu tribuutbänd – need pildid on justkui kõik juba varem tehtud, kuid Adams on siiski otsustanud need uuesti teha," lisas Kikkas. "Ta on need pildid uuesti teinud äärmiselt kõrge tehnilise kvaliteediga ja respekteerival viisil."