Manu Dibango suri COVID-19 tagajärjel

Papy Groove'iks nimetatud Kamerunis sündinud muusik Manu Dibango (12. detsember 1933 – 24. märts 2020) on enim tuntud hiti "Soul Makossa" järgi, tema peamine teene on aga Aafrika muusika edendamine.

Saksofonist Dibango tuli sooloartistina areenile 1968. aastal omanimelise albumiga, jõudis aga üle 60 aasta kestnud karjääri jooksul koos luua mitmete maailmanimedega nagu Fela Kuti, Bill Laswell, Sly & Robbie, Peter Gabriel ja Herbie Hancock.

Manu Dibango helikunsti iseloomustas Kameruni koduste kõlade sulatamine läänelikku jazzi ja funki. "Aafrika muusika oli kaua muuseumieksponaat," ütles ta 1995. aastal New York Timesile, lisades, et kuigi maailmas tõdeti aafriklastel rütmi veres olevat, peeti kohalikku muusikat minevikku kuuluvaks. Dibango muutis seda oma moodsa helikeelega, 1972. aasta pala "Abele Dance" murdis nii briti edetabelisse kui sai 1972. aasta Aafrika jalgpallimeistrivõistluste tunnuslooks.

Manu Dibango muutus populaarseks ka räpparite seas, teda on sämplitud Jay Z, Kanye Westi, Public Enemy, Afrika Bambaataa And Soulsonic Force'i jpt lugudes. Tema loost "Soul Makossa" kasutas katkendit ka Michael Jackson laulus "Wanna Be Starting Something", tõsi küll, ilma loata ning Dibango võitis hiljem kohtuvaidluse.

Dibango viimaseks albumiks jäi "Balade En Saxo" aastast 2013.