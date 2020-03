Bob Dylan avaldas üle kaheksa aasta taas uut muusikat – 17-minutilise ballaadi "Murder Most Foul", mis räägib USA president John F. Kennedyle tehtud atentaadist 1963. aastal.

Dylan üllatas oma kuulajaid uue looga Twitteri vahendusel, kus tänas oma fänne ja järgijaid aastaid kestnud toetuse ning lojaalsuse eest. "See on seniavaldamata lugu, mille me salvestasime üksjagu aega tagasi ja mis pakub teile ehk huvi. Hoidke ennast, olge valvsad ja olgu Jumal teiega," kirjutas Dylan, vahendab Pitchfork.

Uus lugu sisaldab arvukalt viiteid kultuuritegelastele ja sündmustele läbi aastate, eriti 1960. ning 70. aastatele. Dylan viitab Beatlesi ühele esimesele hittlootele "I Want to Hold Your Hand", Patsy Cline'ile ja Woodstockile, samuti Stevie Nicksile ning Eaglesi Don Henleyle ja Glenn Freyle.

Dylani seni viimane uue loominguga stuudioalbum "Tempest" ilmus 2012. aastal.