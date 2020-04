Võrreldes 17-minutilise looga "Murder Most Foul", on "I Contain Multitudes" kõigest neli ja pool minutit pikk. Loo nimi pärineb Walt Whitmani luuletusest "Song of Myself".

Dylan avaldas oma 17-minutilise, JFK atentaadist kõneleva üllatussingli "Murder Most Foul" 27. märtsil. 2. aprilli seisuga oli see müünud 10 000 digiühikut. See oli Dylani esimene uus lugu pärast oma 2012. aasta albumi "Tempest" ilmumist.