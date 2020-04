Bob Dylani uus lugu tõi talle karjääri esimese Billboardi esikoha

Dylan avaldas oma 17-minutilise, JFK atentaadist kõneleva üllatussingli "Murder Most Foul" 27. märtsil. 2. aprilli seisuga oli see müünud 10 000 digiühikut. See oli Dylani esimene uus lugu pärast oma 2012. aasta albumi "Tempest" ilmumist, vahendab Pitchfork.

Vähemalt Dylani kirjutatud lood on siiski aegade jooksul Billboardi edetabelite tippu jõudnud küll: seda tegid Peter Paul & Mary 1963. aastal looga "Blowin' in the Wind" ja The Byrds 1965. aastal looga "Mr. Tambourine Man".

Kõige kõrgemad kohad, mida Dylan on Billboardi edetabelites saavutanud, on kohad nr 2. "Like a Rolling Stone" ja "Rainy Day Women #12 & 35" jõudsid Billboardi Hot 100 2. kohale vastavalt 1965. aastal ja 1966. aastal, ning "Things Have Changed" tegi seda edetabelis Adult Alternative Songs 2000. aastal.

Suvel plaanib Dylan tuuritada mööda Ameerika Ühendriike.