Klassikaraadio toob eetrisse kaheksatunnise une

See on terve öö kestev instrumentaalteos, mis on helilooja sõnul nagu uinunud meele maastik. Puhkehetk ja võimalus peatuda. Praegu, kui ümberringi on palju ärevust, kannatusi ja muremõtteid, vajame helilooja sõnul lohutust ja puhkust.

Teose moto pärineb Albert Camus sulest: "Südatalvel ma lõpuks leidsin / võitmatu suve endas".

Londoni hubases muuseum-raamatukogus Wellcome Collection esitavad teose helilooja Max Richter klaveril, klahvpillidel ja elektroonikal, sopran Grace Davidson, viiuldajad Natalia Bonner ja Steve Morris, vioolamängija Reiad Chibah ning tšellistid Ian Burdge ja Chris Worsey.

Teose esiettekanne toimus 2015. aasta jõuluööl ning sama salvestuse vahendab meile BBC Radio 3. Kontsert on osa nende muusikaprojektist "Slow And Mindful", mis on ellu kutsutud aitama üle elada praegust isolatsiooniaega.

Helilooja Max Richter kutsub inimesi oma muusika saatel uinuma: selmet kuulata teost täie tähelepanuga, võiks seda tajuda unemaastikel rännates.