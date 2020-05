Uus portaal näitab eri paikade näitel kommunismi tähendust selle tumedamas pooles

Portaalis communistcrimes.org on üleval erinevad artiklid erinevatest riikidest, mis on kõik kommunismi tagajärjel erineval viisil kannatanud, selgitas "Terevisioonis" Eesti Mälu instituudi teadur-kuraator Martin Andreller.

"Eks väikestviisi on see eesmärk tekitada kas just kommunismi-Vikipeedia, aga andmekogu, mida inimesed üle terve maailma saavad lugeda ning tutvuda sellega, mida kommunism oma tumedamas pooles tähendanud on," selgitas ta.

"Vastavalt sellele tagasisidele, mida me viimastel päevadel oleme saanud erinevatest maailma servadest, siis inimesi see teema väga huvitab ja nad on tänulikud, et selline keskne koht olemas on."

Selle portaali ajalugu on varsti juba 10aastane, tõdes Andreller ja lisas, et tema sõnul see päris valmis ei ole ka veel praegu. "Artikleid tuleb sinna järjest juurde. Nüüd on sinna lisandunud ka värske veebinäituste osakond, mida samamoodi hakkame lähitulevikus täitma. Eks see portaal aja jooksul täieneb veel."

Lisaks Eestile on portaalis infot ka nt teiste Ida-Euroopa riikide, Hispaania kohta.

"Tagasisidest on küsitud ka selle kohta, kas me jõuame lähiajal ka selleni, et kajastada rohkem kommunismikuritegusid ka Aasia regioonides, kuigi ka sealt, nt Kambodžast, on need artiklid olemas," rääkis Andreller.

"Maailma on üpris laialt kirjeldatud ja üritatud on tekitada samasugust struktuurset lähenemist riigi kaupa, mis kirjeldaks võimalikult neid sarnaseid võtmeelemente ka riigi ajaloos."

Portaali loomisesse on kaasatud erinevaid inimesi -- nii üksikisikuid kui ka asutusi, kes on neid artikleid kirjutanud ja kellelt on neid eraldi palutud või tellitud. "Mõned inimesed on ka ise oma kaastööd pakkunud oma portaali jaoks, nähes, et see on hea andmekogum. Eks ta on üpris mahukas ja raske töö olnud," tunnistas Andreller.