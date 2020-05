Indrek Hirve luuletus. Suur nukker kuu

Suur nukker kuu

mind jälgis kuu kui tulin ilmale

külm vari lumel läikis – sinine kui klaas

külm valgus langes pilveservale

õrn vari lumel – purunev kui klaas



mind jälgis kuu kui surin sinusse

suur nukker kuu – kus on ta nüüd

mind jälgis kuu kui surin sinusse

kus on su suu – kus on ta nüüd

mind hoiab kinni hele päev

mind hoiab kinni pime päev



mu soontes sinu vere kullesed

neil kevadhommik on – mu soontes – sinu hele päev

mu huultel sinu huulte liblikad

neil suvehommik on – mu huultel – sinu hele päev



on varju hämaruses naeratus

suur läbipaistev kuu – ma tean ta jälgib sind

sa püüad varjata end unenäos

külm naer mu unne lõikab – klirisev kui klaas



mind jälgis kuu kui surin sinusse

suur nukker kuu – kus on at nüüd

mind jälgis kuu kui surin sinusse

kus on su suu – kus on ta nüüd



mind hoiab kinni hele päev

mind hoiab kinni tume päev

