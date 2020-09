Rahvusraamatukogu projektijuht: säutsumasin valib loosi tahtel oma sõnumi minevikust

Säutsumasin kasutab Rahvusraamatukogu digiarhiivis DIGAR olevat andmekogu Eesti ajakirjandusest, luues neist juhuvaliku põhimõttel pseudosäutse, vahendas "Aktuaalne kaamera". See on ühtlasi ka meediakriitika, sest raamatukogu digiresidendist kunstniku töös on ajakrijanduslikud pealkirjad võrdsed õnnemänguga, mida vaataja üha uue emotsiooni lootuses kangist klikib.

Rahvusraamatukogu projektijuht Virge Loo sõnas, et säutsumasina valib loosi tahtel Rahvusraamatukogu perioodikaarhiivist oma sõnumi minekust. "Siin on eelmise ja üleeelmise sajandi perioodikat, aga ka näiteid lähiaastatest," ütles ta ja rõhutas, et nõukogude aja periood on väljas. "Selleni me pole veel jõudnud."