Rahvusvaheline näitus Kadriorus uurib loomade ja inimeste suhteid

"Kassid ja koerad on elanud inimeste kõrval tuhandeid aastaid ning inspireerinud kunstnikke ikka ja jälle. Kui tänapäeval tähendavad kass ja koer inimestele eelkõige lemmikloomi ja karvaseid sõpru, siis vanemas kunstis olid nad sageli religioossed sümbolid, vooruste ja pahede allegooriad, võimu ja seisuse väljendajad ning mehelikkuse ja naiselikkuse konstrueerimise vahendid. Kasse ja koeri kujutavate kunstiteoste kaudu uuritakse ennekõike inimest ennast, tema suhtumist loomadesse ja käitumist loomadega," avab näituse sisu kuraator Tiina-Mall Kreem.

Olenevalt ajastu kultuurilistest tõekspidamistest võivad kassid-koerad olla kunstis nii positiivsed kui ka negatiivsed kangelased. Tihtipeale on kasse ja koeri teineteisele vastandatud, kujutades neid kui vaenlasi, või antud nende kaudu edasi inimestevahelisi keerulisi suhteid. Kassid ja koerad võivad olla nii pea- kui ka kõrvaltegelased, aga nende kohalolu ja tähtsus on vaieldamatu ning vajab mõtestamist. Näitus pöörabki tähelepanu kasside ja koerte kujutamisele läbi sajandite, peegeldades selle kaudu ka inimeste ja lemmikute ajas muutuvaid suhteid.

Näitusel eksponeeritud teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumist, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumist, Järvamaa Muuseumist, Narva Muuseumist, Sagadi metsamuuseumist, Tallinna Püha Vaimu kirikust, Tartu Ülikooli raamatukogust, erakogudest, Soome Rahvusgaleriist ja Läti Rahvuslikust Kunstimuuseumist. Näituseprojektis pidi osalema ka Riiklik Ermitaaž, ent paraku osutus see COVID-19 pandeemia tõttu võimatuks. Seetõttu on sealsed tööd näitusel erandkorras esindatud reproduktsioonidena, et avada vaatajaile lemmikloomade kujutamise kunstiloo konteksti ja teema nüansirikkust.

Näitusega kaasneb samanimeline kataloog, laste audiogiid "Muki ja Miisu kunstisaalis" ning lasteraamat "Muki ja Miisu ajaaugus", samuti laiahaardeline haridusprogramm, sealhulgas originaalne kunstiajaloo lühikursus "Kassid, koerad ja kunstnikud" ning Laupäevaakadeemia loengute sari.

Näituse kuraatorid on Anu Allikvee ja Tiina-Mall Kreem ning Anu Mänd Tallinna Ülikoolist.

Näitus on avatud 28. veebruarini 2021.