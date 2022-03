Ermitaaži muuseumi filiaal Amsterdamis sulgeb uksed

Amsterdami muuseum on siiani tihedat koostööd teinud Peterburis asuva Riikliku Ermitaažiga, mis on üks maailma suurimaid kunstimuuseume.

Mitmed Peterburi kogudesse kuuluvad teosed jõudsid ka Hollandi näitustele. 6. märtsini oli seal avatud Vene avangardi ja revolutsiooni teemaline väljapanek. Amsterdami Ermitaaži juhi sõnul oli nende muuseumi tunnuslauseks "Kunst ühendab", kuid Venemaa sissetung Ukrainasse on selle ühenduse katkestanud.

"Me teame, et kultuurisild on alati viimane, mis katkeb. Me andsime endast parima, et seda silda avatuna hoida, nii pikalt kui võimalik. Kahjuks asjaolud ei võimalda meil enam jätkata. Me peame katkestama kõik sidemed Venemaaga," sõnas Amsterdami filiaali just Annabelle Birnie.