Sirbi vahel on juubeli puhul erileht

Sel nädalal tähistab Sirp 80 aasta möödumist Sirbi esimese numbri ilmumisest. Arginumbri vahel ilmub ka erileht, mille sisu moodustab ühtlasi reedel, 9.10 kell 15 Balti jaama tunnelis avatava näituse "Hulgad". Teise sünnipäevanäituse, Piia Ruberi fotodest "Tõsted, Sirbi portreed" avame Telliskivi loomelinnaku väligaleriis reedel kell 16.

Sirbis:

ÜLO TUULIK: In vino veritas

Noorte loojate retseptid rahva ravitsemiseks trükiti ära Loomingus, Nooruses, Loomingu Raamatukogus ning Sirbis ja Vasaras.

Heinz Valk, kelle vilgas mõistus, kosutav huumorimeel ja kunstnikukäsigi olid suunamas-mõjutamas toonast nõukogudeaegset kultuurilehte Sirp ja Vasar, et selle veergudel säiliks normaalsele inimmõistusele vastav analüüs, mis ametlikust ideoloogiast rikkumata, vaba ideoloogilistest stampidest – toosama Heinz Valk kui kroonik on ära kirjutanud Kuku klubi külastajate kombed ja jutudki, pajatanud, millises võtmes toimus meie kultuurirahva lõõgastus ja informatsioonivahetus ja elunautiminegi nõukogude aja väidetavale karmusele vaatamata. Heinz on tõetruult ja ilusti kirja pannud, milline üksmeel ja kollegiaalsus kaunistasid toonast, mõnetigi elitaarset kultuurirahvast. Kuku klubi kõrval toimus aga elulise normaalsuse väljaelamine n-ö sektsioonides, sealhulgas kõigis trükiväljaannete toimetustes.

PAAVO MATSIN: Asjade sügis

Selle sügise püünel pole asjad mitte ainult esikohal, vaid juhivad inimesi ka emotsionaalselt. Seekord siis jälle igivanad maskid.

Eks ole ju nii, et kogu elusloodus hakkab sügisel vaikselt surema või vähemalt endasse tõmbuma. Alkeemiliselt märgib sügis lähenemist talvele, õhtule, surmale. Kui vaadata aastat alkeemilise tervikuna, nii nagu XIX ja XX sajandi piiril paljudes okultistlikes organisatsioonides asjast aru saadi, siis ilmnes aastaaegade ja nendele vastavate elementide ring eelkõige igasugustes pühitsusrituaalides, kus ohverdati alati kindlas järjekorras maa, vee, õhu ja tule haldjatele.

TUUL SEPP: Evolutsioonibioloogiline pereelu

Evolutsioonibioloogiline vaatenurk lisab paljudele teemadele hoopis teistsuguse vaatenurga. Samuti aitab see ennast paremini kontrollida olukordades, kus oleme sattunud evolutsioonilisse lõksu.

Olles evolutsioonibioloogia kohta lugenud, selle üle mõelnud ja selles valdkonnas teadust teinud nüüd juba ligi 15 aastat, näen seda igal pool. Mitte ainult looduses, vaid ka ühiskonnaelus, inimestevahelistes suhetes ja konfliktides, majanduses ja spordis, muusikas ja kirjanduses. Paljud neist seostest tulenevad inimeste käitumisest, mis on loodusliku valiku kujundatud tunnus. Seda mõjutavad nii keskkond kui geenid, nagu enamikku muidki avalduvaid (fenotüübilisi) tunnuseid. Evolutsioonibioloogiliselt, meie geenide jaoks, on elu eesmärk ellu jääda ja järglasi saada. Me ei pea elama oma elu nii, nagu meie geenidele kasulik on, kuid me võiksime ära tunda olukorrad, kus meie käitumine juhindub geenide, mitte meie endi heaolust ning vastab seega rohkem meie esivanemate elukeskkonnale kui tänapäeva ühiskonnale.

EERO EPNER: Ekspressioonideta ekspressionism

Edith Karlson on asetanud oma sõrmeotsad sinna, kus sõnad, ideoloogiad ja uskumused on kaotanud igasuguse usutavuse ning võimaluse olla.

Oli vaikne kevadõhtu, kui ma astusin esimest korda Edith Karlsoni tillukesse ateljeesse. Ta ei rääkinud palju ja selle, mis ta ütles, naeris kohe välja. Vaatasin ringi. Koerte pead. Luikede pead. Väikesed keraamilised figuurid madudest ja inimestest, ettevalmistused suuremateks töödeks, kõigi näod ilmetud, kuid juba oli tajuda nende groteskne huumor – ekspressionism ilma ekspressioonideta, õõv ilma väljendusrikkuseta. Hiljem istusime tema päevinäinud autosse (Opel? Volkswagen?) ja veeresime mäe poole. Mäest ülesjõudmist ma ei mäleta, käigukang oli veider ja käik ei läinud kohe sisse, kõik Karlsoni maailmas tundus olevat mingil moel katki. Siis aga juba hämarik.

MAIT LAAS: Parema elu nimel

Heino Pars leidis animatsiooni kujundiloome poeesias võimaluse oma elutahte väljendamiseks.

"Eesti animatsiooni püha kolmainsuse", tänavuste juubilaride Elbert Tuganovi (1920–2007), Heino Parsi (1925–2014) ja Rein Raamatu (sünd 1931) rolli on 1985. aastal ettevaatavalt sõnastanud end millegi suure loojana tajunud Heino Pars alljärgnevalt: "Meie rajasime põldu uuele kunstiliigile ja meie osa on selles, et kobestasime seda põldu, kus kunagi päris õiged saagid võetakse!"i.

13. oktoobril saanuks eesti animatsiooni üks alustalasid Heino Pars 95aastaseks. Looduse peale sunnitud vaga elu ja piiratud kultuuritarbimine annab võimaluse vaadata tema loomingut tänase silmaga.

JÜRI SAAR: Poliittervisest meil ja teisel pool ookeani

Eesti poliitika meenutab miniatuuris seda, mis toimub praeguse Ameerika presidendi ümber, kelle kaitsetaktika on vastaste pidev üllatamine uute väljakutsetega, mida nood usinalt hukka mõistma asuvad.

Järgmine erakondadevaheline mõõduvõtmine Eestis tuleb umbes aasta pärast. Mida vähem on aega kohalike omavalitsuste ja presidendi valimisteni, seda enam on hakanud pulbitsema Eesti poliitmaastik. Viimaste 2019. aasta valimiste ootamatu järelm (valimiste võitja jäi valitsuse moodustamisest kõrvale) on seniajani vastu pidanud, kuid valitsemismehhanism koliseb üha valjemini. Ameerikas, kus sealsete presidendivalimisteni on jäänud veidi üle kuu, valimispalavik mõistagi järjest tõuseb. Presidendikandidaatide esimesest teledebatist sai Trumpi pidurdamatu ebaviisakuse tõttu, mida ka väitlusjuht kontrolli alla ei suutnud saada, enamiku hindajate arvates kõigi aegade halvim valimisüritus.

Arvustamisel

graafiline romaan "Hukkunud Alpinisti hotell"

köitekunstinäitus "Scripta manent"

kontserdid "Olav Ehala 70", "Ülemlaul vaimsele vaprusele" ja "Scrapyard"

pärimusmuusika lõikuspidu

lavastused "Jõgi", "Kuni armastus peale tuleb" ja "Lehman Brothers"