"O2" tõi eestlased taas kinno

Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm rõõmustas, et eestimaine spioonipõnevik tõi nädalavahetusel Apollo kinod taas rahvast täis. "Suurepärane näitlejatöö, põnev ja ladus lugu, kõrged stiilipunktid – see moodustab kokku suurepärase filmielamuse. Kinod aplodeerivad sellistele kodumaistele kvaliteetfilmidele!" lausus Ärm.

Forum Cinemas Baltikumi juht Kristjan Kongo prognoosis, et "O2" vaatajanumber kasvab veel oluliselt järgnevate nädalate jooksul. ""O2" on selline Eesti film, mida tuleb nautida suurel kinolinal – see on eestlaste jaoks olulisel teemal valminud kunstiliselt nauditav teos, mida võib võrrelda "Tõe ja õigusega". Kindlasti toob peagi algav koolivaheaeg "O2" vaatama pered, kelle jaoks see on hea võimalus tutvustada lastele olulisi sündmusi Eesti ajaloos ja teha seda põnevas mängufilmi võtmes." Kongo sõnul on kinokavad koostatud nii, et inimestel oleks võimalik "O2" vaatama tulla hajutatult pikema perioodi jooksul neile sobival kellaajal. "Teatrisaalid on rahvast täis ja hea Eesti film toob rahva kindlasti ka kinodesse, sest kinos käia on sama turvaline. Desinfitseerime kino ruume pärast igat seanssi ja kaasaegsed kinosaalid võimaldavad hoida distantsi," kinnitas Kongo.

"O2" oli Eesti kinodes eelmise nädala vaadatuim film. Filmi avanädalavahetuse vaatajanumbrit saab võrrelda Elmo Nüganeni lavastatud ajaloolise suurteosega "1944", mida käis kokku vaatamas üle 100 000 inimese. Tänavu sügishooajal on "O2" esilinastuse järgse nädalavahetuse vaatajanumbrit ületanud ainult Christopher Nolani suurteos "Tenet".

Tõsielusündmustest inspireeritud filmi "O2" tegevus leiab aset 1939. aastal, kui Eesti oli kaotamas oma iseseisvust. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just neil kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Selgub, et meie salateenistuses tegutseb äraandja ja tema tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast). Samal ajal jõuab luurajateni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe.

Lisaks Priit Võigemastile löövad filmis kaasa Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar, Pääru Oja, Tambet Tuisk, Indrek Ojari, Hele Kõrve, Alo Kõrve, Johan Kristjan Aimla, Agnese Cīrulele ja Kaspars Znotiņš Lätist, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised näitlejad.

Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös valminud "O2" režissöör on Margus Paju ("Supilinna salaselts"), stsenaristid Tiit Aleksejev, Eriikka Etholén-Paju, Tom Abrams ja Olle Mirme. Filmi operaator on Meelis Veeremets, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Kristina Lõuk, heliloojad Rihards Zaļupe ja Ēriks Ešenvalds, helirežissöör Vytis Puronas ja monteerija Marion Koppel.