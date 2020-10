Kersti Kreismann: teatris peab olema nii õnnestumisi kui läbikukkumisi

Kersti Kreismann on tänaseks Ita Everi ja Ester Pajusoo kõrval üks Draamateatri staažikamaid näitlejaid. Näitleja meenutas kultuurisaates "OP" Draamateatris veedetud aegu ja kandis ette katkendi Juhan Viidingu luuletusest "See kaunis maja".

Millal on olnud Draamateatri hiilgeaeg, ei oska Kreismann öelda. "Teater on elus organism. Seal peabki olema nii, et mõni lavastus on õnnestumine ja mõni on ka läbikukkumine."

Näitleja meenutab aega, mil väga populaarne oli Vanemuise noorteteater. "See oli väga modernne ja meil tekkis tunne, et me tegutseme liiga vanamoodsalt, teeme sellist "po stanislavskomu" tearit, samal ajal kui maailmas on midagi avangardsemat toimumas. Tagantjärele mõeldes oli see teooretiline külg ja tahtmine suurem kui tulemus, mis meil lõpuks ette näidata oli," rääkis Kreismann.