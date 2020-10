Imelike Filmide Festival alustab hooaega NO99 teatri lavastusega "The Rise and Fall of Estonia"

Laupäeval, 24. oktoobril alustab kinos Sõprus oma sügishooaega Imelike Filmide Festival (IFF) , kus tuleb linastusele NO99 teatri 2011. aasta lavastus "The Rise and Fall of Estonia".

"Mõte NO99 teatri asju näidata on olnud aastaid," ütles IFF-i juht Harly Kirspuu. "Ma ei tunne kedagi, kes tunneks kedagi, keda NO99 teater poleks puudutanud, ja kui salvestused on alles, oleks igati mõistlik neid ka rahvale näidata."

Kirspuu ütles, et NO72 ajaga – 2011 – ja praegusega võrreldes on erinevus väike. "Sellepärast me selle lavastuse konkreetselt ette võtsimegi, et Eesti on millegipärast enam-vähem samas paigas tagasi kui siis, ja mõnedki temaatikad, mis olid tolla, on järsku jälle väga aktuaalsed."

IFF-i sügishooaja avalöögile traditsiooniliselt toimub ka kohtumine tegijatega. Seekord tuleb teosest endast, NO99 teatrist ja muust rääkima Tiit Ojasoo. Kirspuu sõnas, et sellist võimalust iga päev ei teki. "Etendustel on meist paljud käinud, aga et saaks küsida, mis ja kuidas, see on teine asi.

IFF on alternatiivsete filmide festival, mis toimib Tallinnas aastast 2013 kord kuus. Suve lõpus 2020 võeti üle Tartus kultuuriklubis Salong toimunud Mitte Eriti Heade Filmide Õhtu, mis toimub iga paari nädala tagant, ja nüüd on IFF mõlemas linnas. Imelike Filmide Festivali missioon on näidata avalikkusele filme, mida kinodes muidu ei näidataks. Nende patroon on aastast 2016 Ivo Linna.