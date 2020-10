Margit Mutso: mind huvitas kontekst, kust Leonhard Lapini mõtted tulevad

"Mind huvitas just see kontekst, et kust need tema mõtted ja ideed tulevad, milleni ta on elu jooksul jõudnud," ütles režissöör Margit Mutso ERR-ile ja lisas, et ta on püüdnud need killud filmi kokku korjata. "Mul on paar teemat, mis jäid välja, alguses oli mõte, et teeme natukene lühema filmi tele jaoks ja pikema versiooni kino jaoks, kuhu ma need teemad varusin juurde, aga nüüd läks nii, et tuli selline poolpikk film, kuhu need ikkagi sisse ei mahtunud."

"See ei ole mingi saladus, et Manfred Vainokivi filmiga Lapin väga rahul ei olnud, see aitas kaasa, sest ta tahtis väga, et tuleks temast teistsugune film ka, mis räägiks tema kunstist ja arhitektuurist," kinnitas ta ja rõhutas, et Lapin oli väga koostööaldis. "Olid mõned teemad, millega ta puikles ja mida ta ei tahtnud sinna, aga ütleme nii, et režissööri idee jäi peale."

Film "Leonhard Lapin. Protsess" jõuab oktoobri lõpus ja novembri algul mõnel korral kinodesse, järgmise aasta algul saab värsket dokumentaali näha ka ETV eetris.