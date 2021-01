Vaata uuesti | Margit Mutso dokumentaalfilm "Leonhard Lapin. Protsess"

7. jaanuaril linastus ETV eetris Margit Mutso dokumentaalfilm "Leonhard Lapin. Protsess", mis kuulub portreedokumentaalide sarja. ERR-i kultuuriportaalist on võimalik filmi uuesti vaadata.

1950. aastate Lõuna-Eesti alevipoisi elu-, võitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb Nõukogude Eesti võimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud tänaseni – pigem vastupidi.

Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, tõekspidamised ja mässumeelne olemus.

Autor-stsenarist Margit Mutso, montaažirežissöör Kalle Käärik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film OÜ. 2018. aastal valmis režissöör Manfred Vainokivi käe all Leonhard Lapinist dokumentaalfilm "Elagu skandaalid ja kollased sandaalid".