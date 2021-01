"Leonhard Lapin. Protsess" jõuab tele-ekraanile

Oktoobris kinodesse jõudnud dokumentaalfilm "Leonhard Lapin. Protsess" on neljapäeva õhtul vaadatav ETV ekraanil.

1950ndate aastate Lõuna-Eesti alevipoisi elu-, võitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb Nõukogude Eesti võimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud tänaseni – pigem vastupidi.

Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on Lapin just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, tõekspidamised ja mässumeelne olemus.

Filmis astuvad lisaks peategelasele üles arhitektid Vilen Künnapu ja Toomas Rein, arhitektuuriajaloolane Andres Kurg jpt.

Filmi autor ja stsenarist on Margit Mutso, operaator Meelis Kadastik, montaažirežissöör Kalle Käärik ja produtsent Eros Brambat.

"Leonhard Lapin. Protsess" on ETV ekraanil 7. jaanuaril kell 22.05.