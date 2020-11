Vestlusring. Naise väärikus läbi aja

Urmas Lennuki lavastuse fookuses on ühe pereloo taustal olulisel kohal tänapäeval kadumakippuvad väärtused nagu au, väärikus, uhkus, eneseohverdus ja õilsameelsus. Lähtudes loo peategelasest, noorest naisest Charlotte Löwensköldist, heidetakse vestluses pilk just naise kuvandile ajas, tema väärikusele ning sellele, kuidas ümberkaudsed olud ja aeg on naise kujunemist mõjutanud.

Lavastaja Urmas Lennukiga vestleb Kai Valtna, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna õppejõud.