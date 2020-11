Eliann Tulve: suureks inspiratsiooniallikaks on filmid

Holy Motors on 2013. aastal alguse saanud ansambel, kelle loomingut saab kirjeldada kui segu shoegaze'ist, americana'st, tumedast twang'ist, reverb'ist ja dream pop'ist, vahendas "Aktuaalne kaamera". Holy Motorsi esimene album "Slow Sundown" ilmus kaks aastat tagasi ning sai sooja vastuvõtu nii Eestist kui mujalt maailmast. Uuel plaadil jätkub rännaku ja teelolemise teema.

Bändi kitarrist Lauri Raus sõnas, et värskele albumile "Horse" on koondatud teelolemisel kogutud mälestused, kogemused, tunded ja ideed. "See plaat võib-olla manifesteerib neid hetki, kui me olime Hispaanias, Itaalias, Ameerikas või ükskõik kus, on vist jäänud mulje, et see onp igem soojema vööndi muusika, soojad õhtud ja külmad hotellid," tõdes ta.

Laulja Eliann Tulve sõnul on nende suureks inspiratsiooniallikaks ideed, mis tekivad filmidest. "Filme vaadates tekib tihti tahtmine edasi arendada seda ugu," tõdes ta ja mainis, et võib tekkida ka tahtmine mõelda välja täiesti uus stsenaarium, aga midagi sellist, mis meenutaks ka nähtut.

Ansambel astus esmakordselt publiku ette kinos Sõprus, kus toimub ka nende uue albumi "Horse" esitluskontsert 7. novembril.