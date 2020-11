Elo Liiva isikunäituse läbiv teema on armastuse ja hoolivuse hoidmine

Skulptor ja installatsiooni-kunstnik Elo Liiv on avanud oma esimese isikunäituse Tartus. Näitus nimega "Useful (ab)use" käsitleb elamise valulikke teemasid visuaalsete lühivormidena, installatsioonide kujul.

Vägivallatsejate peamised vabandused, helgete tikandiga linikute vormis... Pealkirja all "kasulik kasutamine, või pigem ärakasutamine?", on Elo Liiv visualiseerinud mitmeid valusaid ja tõsiseid olukordi, mis tihti leiavad aset just lähisuhetes.

"No selline hea metafoor on, et kui indiaanlased elavad tuhandeid aastaid oma maal ja võtavad ainult nii palju, kui söögiks hetkel vaja on. Siis tulid valged inimesed ja tapsid lihtsalt terved karjad selleks, et lihtsalt mingeid nahkasid saada. Samasugune analoogne suhtumine on inimestevahelistes suhetes, mitte ainult naistevastane vägivald, vaid ka isa-ema-vastane vägivald, elukaaslasevastane vägivald, lastevastane vägivald," rääkis Liiv "Aktuaalsele kaamerale".

Läbi kahe korruse on Liiva nii varasemaid kui ka uusi installatsioone, mis kõik viitavad erinevatele tõsistele ühiskonna valupunktidele. Samas ei ole näitus mõeldud külastaja masendamiseks, vaid mitmed tööd näitavad, kuidas vägivalla ohvrid igapäevaselt kangelastegusid sooritavad. Läbiv teema on, kuidas hoida armastust ja hoolivust nii lähisuhetes kui ka ühiskonnas laiemalt.

Osa näitusest on kunstnik pühendanud ka sellele, kuidas kasutab inimene vägivaldselt ära planeedi loodust.

"Minu jaoks ei ole vahet. Inimene, kui sa vägivallatsed, siis tavaliselt need vägivallatsejad on ka väga vägivaldsed loomade vastu, looduse vastu hoolimatud. See on üks selline error, siin üks töö on "Error terror". Ma arvan, et inimeseks olemise üks eesmärk on see viga endas aru saada, selle põhjustest aru saada ja siis ümber muuta," sõnas Liiv.

Näitus on Nooruse galeriis avatud kuni 21. novembrini.