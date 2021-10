Elo Liiv: linnaruumi valgustus ei tohi olla häiriv või müra tekitav

27. oktoobril avati Tartus valguskunsti festival TAVA. Festivali avas Emajõe kaldal Erki Pärnoja kontsert, mis hoolimata vihmasest ilmast, meelitas kokku hulganisti inimesi.

Hiljuti pälvis festivali peakorraldaja ja skulptor Elo Liiv Kristjan Raua nimelise kunstipreemia aktiivse loomingulise tegevuse ning valguskunsti distsipliini arendamise eest. Liivi sõnul töö pärast preemia saamist ei peatu ning jätkab enda loominguga.

Kunstnik sõnas, et tema loomingut võib jagada kaheks. Esiteks tegeleb kunstnik monumentide loomisega linnaruumi. Naise sõnul tuleb sel juhul arvestada ka tulevikuga. "Kuna materjalid on püsivad, siis pead skulptorina mõtlema, mis on need teemad või olemised, mis tunded inimesed saavad ka saja aasta pärast," mainis kunstnik. Teise osana tõi Liiv välja installatiivse ja sisenäitustele pühendatud poole.

Tartu valgusfestivali idee tuli skulptori sõnul juba siis, kui loodi Eva Tallo ja Priit Tiimuski poolt MTÜ Valgusklubi. 2013. aastal korraldasid Tallo, Tiimus, ja Liiv Tallinnas valgusbiennaali, mis osutus ühekordseks ettevõtmiseks. Hiljem koliti valgusfestivaliga Tartusse. "Meie jaoks on festival hariduslik ja avaliku teadlikkust kasvatav."

Lisaks valgusinstallatsioonide vaatamisele tasub Liivi sõnul osa võtta ka töötubadest. Töötubades valitakse näiteks koostöös linnaarhitektiga välja halvasti valgustatud kohad ning püütakse leida neile paremad lahendused.

Liiv selgitas, et kui valguskunst tegeleb sotsiaalsete teemade tõstatamisega, siis arhitektuurne valgustus juhib tähelepanu linnaruumi püsivalgustusele.

Arhitektuurse valguse alla kuuluvad näiteks Raekoja platsi või linnamüüri valgustamine. "See ei saa olla häiriv või müratekitav," mainis Liiv ja lisas, et neid valgusteid planeerides peab kunstnik arvestama nii inimeste kui ka loomade ja lindudega.

Naine tõdes, et tänapäeva üheks suurimaks probleemiks on valgusreostus. "Väga väike hulk kogu maailma inimestest näevad taevatähti," selgitas Liiv olukorda.

Elo Liiv on seisukohal, et linnad võiksid kuulda võtta ka valgusspetsialistide nõu. Liiv leidis, et igal suuremal kogukonnal peaks olema inimene, kes teab midagi arhitektuurist, kunstist ja valgustusdisainist. ""Peab kaasama spetsialiste," rääkis Liiv. Küll aga tõdes Liiv, et olukord linnaruumi valgustamises on muutunud paremaks.

Festival TAVA kestab Tartus 30. oktoobrini.