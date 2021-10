Tartus algas valguskunsti festival TAVA

Tartus toimuv valgusfestival toob sellel korral huvilisteni kaheteistkümne erineva valguskunstniku ja kunstnike grupi loomingu. Nii jõuab Eestis esmakordselt vaatajateni näiteks 32 meetri laiusele vesiekraanile loodud videoproduktsioon.

Lisaks Emajõeäärsel alal olevale valguskunstile ja lahendustele saab festivalil külastada ka sisenäituseid, töötube ja kontserte. Jaani kirikus tuuakse vaatajateni muusika ja rohkem kui kahesaja laserkiire koosluses valminud teos "Aja jooned".

"Meie idee oli teha sellest midagi minimalistlikku ja geomeetrilist. Kogu see teos räägibki ajast ja selle kulgemisest läbi laserkiirte ja teine pool, mis on Pärt Uusbergi pool, on rohkem kummardus Eesti koorimuusikale ja eksperiment, kuidas on võimalik koorimuusikat selliste laseritega kokku viia. Kirik on ideaalne koht, sest sellel on kõrgust ja mastaapi, et näidata laseri võimekust ning neid jooni ja kujundeid," sõnas valguskunstnik Caspar Lootsmann.

Linnaruumis on näha ka Eesti kunstiakadeemia tudengite loomingut ja töötubades osalenute lahendusi linnaruumi paremaks valgustamiseks.

"Linnaruum võiks olla mängulisem, et inimestel oleks asja kodudest ära peale tööd jalutama. Seda enam praegu, kui on koroonaaeg, asjad on suletud ja kõik igale poole ei saa," mainis valgusfestivali peakorraldaja Elo Liiv.

Festivali põhisündmused toimuvad Tartus 30. oktoobrini.