Reedel antakse kätte Kristjan Raua kunstipreemiad

Ehtekunstnik Jaan Pärn pälvis auhinna aktiivse loomingulise tegevuse eest 2020. aastal ning pikaajalise ehtekunsti valdkonna arendamise eest.

Maalikunstnik Tiit Pääsuke tõsteti esile näituste "Nostalgiata" Tartu Kunstimuuseumis ning "Härjad rukkis ja muud" Rüki galeriis eest.

Filmimees Rein Raamat sai autasu joonisfilmi eduloo käimalükkamise eest stuudios Tallinnfilm ning kunstnike portreefilmide eest alates 1990. aastatest.

Skulptor Elo Liiv, kes pälvis auhinna aktiivse loomingulise tegevuse eest 2020. aastal ja valguskunsti distsipliini arendamise eest, ütles, et on üllatunud, et preemia tuli just nüüd, sest ta pole midagi teinud teistmoodi kui viimased 30 aastat.

"Kristjan Raud on minu jaoks olnud algusest peale üks lemmikkunstnikke, ja ma tulin siia sellepärast, et selle Kristjan Raua mälestusmärgi autor on Kalju Reitel, minu esimene skulptuuriõpetaja," rääkis Liiv "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma pühendaksin auhinna kõigile oma lähedastele, kes on minu lapsi hoidnud, mind kasvatanud, mind hoidnud, siiamaani hoiavad, ja oma õpetajatele," lisas ta.