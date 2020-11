MIDA, IDA Raadiost välja kasvanud uus Eesti plaadifirma, stardib plaadiga "Fantasias for Violin & Guitar", mis on siiras koostöö laulja, viiuldaja ja helilooja Maarja Nuudi ning Los Angeleses tegutseva psühhedeelse piiride ületaja Sun Araw' vahel. Koos on nad hakkama saanud köitvate live-improvisatsioonidega, mille on salvestanud Jackson Bailey (alias Tapes), kes neid delikaatselt ka Buchla süntesaatoril saadab.

Kümne intensiivse päeva jooksul IDA Raadio ja Narva kunstiresidentuuris aastal 2019 on nad püüdnud kinni improviseeritud muusika, mis kõlab täielikult komponeerituna. Viiuli, kitarri, kõiksuguse elektroonika ning Nuudi ümiseva, laulva ja fantaseeriva häälega, mis meenutab osaliselt Argentina helilooja Beatriz Ferreyra maagilist vokaalkunsti, on nad tabanud muusikalise lüürilisuse, mis on ühtaegu haarav ja nõudlik.

Intiimne vestlus täis psühhedeelseid kaadreid, sundimatuid foneetilisi harjutusi ja pöörast elektroonikat. Miski ei tundu lavastatuna. Miski ei kõla kramplikult. Selle asemel on nad loonud siira ja pidevalt üllatava fantaasiamaastiku, mis on sulgkerge ja südamlik. See kutsub kuulajat avastama, end vabaks laskma ning äratama oma intuitsiooni helidega, mida ei saa kõrvutada ühegi tavapärase žanriga. Ülimalt sõltuvusttekitav muusika, mis viib limbosse ‒ midagi müstilist ja võlutut aegadeks, mil pole aega.