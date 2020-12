Lavastaja Ain Mäeots kinnitas "OP-is", et telesari "ENSV" ei ole nõukanostalgia. "Mul puudub igasugune nostalgia selle ajastu vastu," tõdes ta ja mainis, et tema kujunemisaastaid jäid 80ndatesse, mis oli väga skisofreeniline aeg. "Inimesed elasid ühes maailmas, aga see, mis vaatas vastu ajalehetedest, televiisorist ja raadiost, oli midagi hoopis muud."

"Kui tänapäeval räägitakse palju inforuumist, siis toona oli aeg, kui kõik inimesed elasid samas inforuumis," selgitas ta ja lisas, et sa võisid selle inforuumi enda jaoks läbi lõigata, aga igalt poolt tungis see ikka sisse. "Tänapäeval võid luua endale oma maailma ja jälgida neid kanaleid, mida sina tahad."

Mäeotsa sõnul on "Johnny" ühe noore inimese kujunemise lugu. "Selle kohta öeldakse, et ta kõlab hästi rujalikult, kuid ta pole nii-öelda Ruja muusika, sest Rannap seda materjali ei puutunud," ütles ta ja kinnitas, et see muusika on hästi võimas ja kohati ka väga ilus. "Tsiteerides klassikuid, siis see on muusika, mis muusika ka on."

"Meie plaan on kasutada seda sama muusikat, aga lugu ise räägib tänasest päevast, praegustest noortest ja nende probleemidest," selgitas ta ja tõdes, et ei ole mõtet reanimeerida tollast teksti, aga muusikat küll.