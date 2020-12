Jaanika Palm kinnitas, et Heljo Mänd on üks neid Eesti lastekirjanikke, kellel on olnud pikk ja ilus karjäär. "Ta on avaldanud üle 150 teose ja ta on olnud väga mitmekülgne, tema teoste hulgas on midagi nii päris väikestele, murdeealistele ning loomulikult ka täiskasvanutele."

"Ta on avaldanud luulet, proosat ja näidendeid, tema raamatutest on tehtud palju telelavastusi alates "Mõmmi ja aabitsast" lõpetades "Nõiakiviga"," tõdes ta ja kinnitas, et Heljo Männi esimesed luuletused olid mõeldud just väiksematele lastele, kuid hiljem on ta kirjutanud ka noorsooromaane ja hilisemas elus keskendunud just mälestuste kirjutamisele.

"Algusperioodi raamatud olid väga kontsentreeritud ja lühikese sõnaga, kuid hiljem on kohe näha, kuidas ta on sõnaga rohkem tööd teinud, kuidas ta on vaimustunud eesti keelest," tõdes Palm.

Palmi arvates on "Karu aabits" selline põnev raamat, mille on välja antud kokku 12 trükki, viimane neist 2016. aastal. "Terved põlvkonnad on sellega üles kasvanud ja see on üks raamat, mis on ilmselt kõigil eestlastel läbi loetud," ütles ta ja mainis, et teose fenomen on lihtsuses, siiruses ja nendes väikestes tarkuseterades, mis neist lugudest esile tulevad. "Need on kõik sellised lood, mis igaühel elus ette tulevad."

Kuigi Heljo Männi teoseid laenutatakse ka palju, siis usub Jaanika Palm, et põhiliselt tahavad inimesed neid endale just koju osta. "Olen kuulnud "Karu aabitsa" puhul, et otsitakse antikvariaatidest neist vanu trükke, mis ei ole tehtud läikiva kaanega, et saaks anda lapsele seda omaaegset elamust, aga neid on vähe liikvel."