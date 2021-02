Heljo Männi lapsed hakkavad välja andma kirjaniku seniavaldamata luulet

Männi lapselaps Kerri Kotta kinnitas, et kuigi Heljo Mändi tuntakse peamiselt lastekirjanikuna, siis ta kirjutas lastele põhiliselt sel ajal, kui tal endal olid väikesed lapsed või lapselapsed. "Ta oli kirjanik, kes ammutas oma materjali elust enesest, seega kui lapsed said suureks ja läksid igaüks oma teed, hakkas ta rohkem kirjutama just täiskasvanutele."

Oma viimastel eluaastatel keskenduski Heljo Mänd täiskasvanute luulele. Tänaseks on kogunenud umbes kakskümmend käsikirja, mis ootavad aega ja võimalust näha trükivalgust. Värskelt ilmunud "Mitmekihilise metsa" käsikiri valmis juba viis aastat tagasi ja on autori enda poolt kokku pandud, teos käsitleb inimese ja metsa hingestatud suhet.

Heljo Männi käsikirjad

Samuti selgitas Kotta, et nende käsikirjade hulgas ühtki romaani ei ole, pigem on seal kas miniatuurid või täiskasvanutele mõeldud luule. "Samas teemade ring on väga lai, seal on vaimseid teemasid, loodust, religiooni," ütles ta ja kinnitas, et nende käsikirjadega on neil erinevaid mõtteid. "Eks me proovime taotleda Kultuurkapitalilt toetuseid, vaatame, võib-olla kasutame ka Hooandja abi, sest me soovime, et kogu rikkalik pärand saaks ikkagi avaldatud."

"Mõnikord luges ta meile ka oma käsikirju ette, pigem küll mingeid fragmente, aga sellest, mis tal käsil oli, rääkis ta pikalt," mainis ta ja rõhutas, et samuti rääkis Heljo Mänd tagamaadest, kust talle erinevad mõtted tulid. "Ta oli inimene, kes vajas tagasisidet, alati, kui talle mingi mõte tuli, siis ta katsetas seda inimese peal ja vaatas tema reaktsioonist, kas see on hea mõte."