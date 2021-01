tARTu pood avab näitusesaali Peeter Alliku akvarellidega

tARTu poes avatakse 21. jaanuaril näituste ruum, mille avaväljapanekuks on Peeter Alliku "Teekond valendikule", kus saab näha kunstniku seni avaldamata akvarelle, mis on peamiselt maalitud 2019. aasta suvel Kursi talus. Mõned näitusel olevad teosed pärinevad aastast 1989.

"Peeter Alliku akvarellide näitust oleme ette valmistanud enam kui aasta," ütles tARTu poe asutaja Raul Oreškin. "Alguse sai see viimasel kohtumisel Peetriga, kui leppisime kokku, et 2020. aasta suvel tema akvarellidest näituse avame. Poole aastase viibe põhjustasid mitmed ootamatud sündmused, muuhulgas ka võimalus tARTu poe laienemiseks, mille avalöögiks Peeter Alliku "Teekond valendikule" saab," lisas Oreškin.

Näituse avamine toimub virtuaalselt. Peeter Allikust ja tema loomingust räägivad kunstikriitik Mari Kartau, kunstnikud Toomas Kuusing ja Sandra Jõgeva ning Tartu Kunsimuuseumi direktor Joanna Hoffmann. Veebiülekannet avamisest saab näha 21. jaanuaril kell 12.00 tARTu poe facebooki seinal ja kunstimüügi-platvormil NOAR. Ülekannet teostab Teatritehnoloogia.

Peeter Allik (1966 - 2019) on õppinud Tartu Kunstikoolis, Kunstiakadeemia Tartu osakonnas ning külalisõpilasena Eesti Kunstiakadeemias. Ta on kunstis kasutanud erinevaid meediume. Kunstnikuna iseloomustab teda eeskätt julge ja omapärane huumor, peamiselt graafika ja suuremõõtmeliste maalide kaudu. 1988. aastal asutas Peeter Allik Kursi koolkonna. Aastatel 2001–2004 oli Peeter Allik Academia Non Grata õppejõud, osaledes aktiivselt tudengite perfomance`ites. Akvarellistina ta seni avalikkusele tuntud pole ning uue näitusega loodab ta selle lünga täita.

Peeter Alliku näitust "Teekond valendikule" saab näha kuni 27. veebruarini 2021. a.