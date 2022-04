tARTu poes on väljas skulptuurioksjoni tööd

Aparaaditehases asuvas tARTu poes avatakse 9. aprillil skulptuurinäitus, mille teosed on ka oksjonil. Lisaks klassikalisele skulptuurile on näitusel ka ruumilised teosed, mis ulatuvad läbi kahe korruse.

Skulptuurinäitusel on eksponeeritud 49 teost 31 autorilt. Skulptuurioksjoni korraldajateks on Tartu Loomemajanduskeskus ja Voronja galerii, kelle ühine eesmärk on kõnealuse oksjoniga elavdada Eesti skulptuurikunsti välja.

Teosed, mida skulptuurioksjoni näitusel eksponeeritakse, on valitud žürii poolt, kuhu kuulusid Pallase Kunstikooli skulptuuriosakonna juhataja Anne Rudanovski, Loomemajanduskeskuse tegevjuht Külli Hansen, kunstikoguja Riivo Anton, ning kunstikriitik Indrek Grigor, kes töötab Tartu Kunstimuuseumis.

Indrek Grigor avas näituse kontekstis kaasaegse skulptuurikunsti mõtet laiemalt. "Kunstiajaloolane Jaak Kangilaski on heitnud Eesti publikule ette, et skulptuuri suhtutakse kui esemesse, mis seistes postamendil keset näitusesaali segab maalide imetlemist. Ent täna, kui maal ei ole enam ammu tahvel seinal, ei ole ka skulptuur tingimata ese postamendil. Skulptuur astub tuppa, peatub pidulikult, kuid seab end seejärel mugavalt sohval sisse ning hakkab elust ja ilmast pajatama," sõnas Grigor kujundlikult.

Grigori sõnul on oksjonile jõudnud valik hea läbilõige Eesti skulptuurikunstist: "On tõelisi klassikuid, on noori tippkunstnikke, kuid ka autoreid, keda skulptuuri kontekstis ei oleks esimese hooga taibanud oodata."

Külli Hansen tõi esile, et oksjoniks tehtud väljapanek koosneb väga erisugustest teostest. "Žürii oli oma valikutes pigem ebatraditsiooniline ja julge. Kuigi oksjonil saab olema pronksskulptuure ja pisiplastikat, näeb nende kõrval ka väga erinevaid ja hästi põnevaid kolmemõõtmelisi objekte."

Kunstnikest on näitusel esindatud Andreas Tukmann, Danel Kahar, Eero Ijavoinen, Elo Liiv, Gea Sibola Hansen, Heikki Leis, Jüri Ojaver, Kärt Seppel, Katariin Mudist, Kertu Tuberg, Ksusa Koza, Lea Armväärt, Maarit Mälgi, Maarja Mäemets, Mari Hiiemäe, Mariliin Kindsiko-Singh, Martiini, Meiu Münt, Mikhail Dukhomenok, Õie Holm, Rasmus Eist, Sanna Lova, Sasha Tishkov, Siim Neerut ja Ülle Ottokar, Silja Truus, Silver Rannak, Sofia Fattahhova, Tauno Erik, Terje Ojaver, Timo Toots, Tõnis Kriisa.

Oksjonitöödega saab tutvuda 16. maini.