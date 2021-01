AkzoNobel kunstipreemia laureaat Jaan Elken: võidu toonud töö sündis tugevast emotsioonist

Teos on inspireeritud ühe vanima Norra liustiku kadumisest kliimamuutuse tõttu.

"Mulle oli impulsiks selle liustiku lähedal käimine ja aasta pärast näha kuidas kolmandik sellest keelest oli ära lõigatud. Seal on ju planeedi minevik salvestunud, geoloogiline DNA," rääkis AkzoNobel kunstipreemia 2020 laureaat Jaan Elken "Aktuaalsele kaamerale", lisades et sinna tekkinud arhiiv on peagi hävinud.

Kunstniku sõnul sündis teos tugevast emotsioonist, mille väljendamiseks oli tema arvates ainuõige just abstraktne lähenemine.

"Kui ma hakkaks väiklaselt fotoreallismiga seda tegema, siis tulemus ei vääriks seda. Siin ei ole, et ainult niimoodi saabki nendest asjadest rääkida, mis on sedavõrd suured, et siis tuleb see üldistusmoment sisse," ütles Elken.

Jaan Elken "Briksdalsbreeni häving"

"Mul on mingid koordinaadid, baasteadmised ja siis ma hakkan tegema ja mul ei ole – selle tööga eriti – mingit kavandit. Seda on vaja kindlasti öelda, see ei ole teostamine, see töö, see loomine on nagu planeet oli loodud, et ei olnud kavandit," selgitas Elken.

Eesti vanim erakapitalil põhinev Kunstipreemia lähtub ideest "Värv kui kunst" ning seda antakse välja juba 1995. aastast.