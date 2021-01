Selgusid AkzoNobel kunstipreemia 2020 nominendid

20. jaanuaril antakse välja Akzonobel kunstipreemia 2020, laureaadi väljakuulutamine toimub tänavu virtuaalselt. Auhinna suuruseks on 5000 eurot.

2020. aastal nomineeriti AkzoNobel kunstipreemiale viimase hooaja loomingu põhjal kuus teost:

Jaan Elken "Briksdalsbreeni häving" (akrüül, kollaaž, lõuend)

Nominendi esitas Eesti Kunstnike Liit

Mari-Leen Kiipli "Husa" (installatsioon)

Nominendi esitas Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum

Flo Kasearu "Ohustatud liigid" (isikunäitus)

Nominendi esitas Tartu Kunstimuuseum (Tartmus)

Ede Raadik "Enesehooldus" (installatsioon)

Nominendi esitas Tallinna Kunstihoone

Kristi Kongi "Aeg unistada või karta" (osalus näitusel)

Nominendi esitas Eesti Kunstimuuseum

Laurentsius "Laurits" (akrüül, õli, lõuend)

Nominendi esitas kunstiajakiri KUNST.EE

AkzoNobel kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati juba 1996. aastal ning mis lähtub ideest "Värv kui kunst". Akzo Nobel Baltics AS eesmärgiks on tunnustada kunsti avaliku ruumi loomuliku osana.