Teatrid suhtuvad uutesse piirangutesse vastakalt

Valitsuse otsuse kohaselt peavad teatrid, kinod ja kontserdisaalid kinni pidama kõikjal 50% täituvuse nõudest. Tallinna teatrid, mis on suletud olnud aastavahetusest saadik, on sellega juba aegsasti arvestanud.

"Me müüsime igaks juhuks kogu aeg 50%," ütles Eesti Draamateatri juht Rein Oja "Aktuaalsele kaamerale". "Mõned ümber tõstetud lavastused või etendused on täis, aga me püüame paigutada neid siis teistele etendustele." Valitud etendusele saavad eelisõigusega need, kes pileti ostnud varem, teistega leiab teater neile sobiva aja etendus siiski ära vaadata, ütles Oja.

Tartu teater Vanemuine on valitsuse otsuse üle aga pigem nördinud. "Kui valitsus otsustab broneerida 50% mu saalist, kas ostab need piletid välja ka? Sest tavaliselt kui broneeritakse saal, siis ostetakse piletid välja," ütles teater Vanemuine juht Kristiina Alliksaar ja lisas, et olukord tekitab palju küsimusi. "Ootame ametlikku korraldust, enne ei hakka midagi tegema. Nii palju oleme teinud, et oleme piletimüügi kinni pannud, igaks juhuks, ootamaks, et mis me siis teeme. Seda vähem on meil pärast tagasi müüa pileteid."

Pärnu teater Endla leiab, et saab 50 % piiranguga hakkama, sest ka inimesed ise on ettevaatlikud ja piletimüük on tagasihoidlik. "See on hea, et piiranguid ühtlustada, sest senine kogemus eelmisest seisust ütleb, et inimesed otsivad neid võimalusi väljastpoolt piiratud alasid ja see võib põhjustada rohkem kahju kui ühtlaselt piiratud tegevusväli," rääkis teater Endla juht Roland Leesment.

Tallinna teatrid ootavad aga kultuuriministeeriumilt abi jaanuaris saamata jäänud tulude katteks. "Meie palgad on suuresti omatulu pealt, ka külalisnäitlejatel, kelle etendused ära jäid, need on väga keerulises olukorras. Me püüame mingil määral kompenseerida, aga abi on vaja, kindlasti mitte nii suures osas, kui see kevadel oli, aga ikkagi," ütles Rein Oja.