Elutööpreemia laureaat Eha Komissarov: kunstnikud, hakake tööle!

Elutööpreemia laureaadiks saamine tuli Komissarovile loomulikult suure üllatusena. "Teatud kohkumusega kuulsin seda uudist ja ma ei ole praegusel raskel ajal sellistele asjadele keskendunud. Ma arvan, et ma olen piisavalt autasusid saanud ja kõik, mis ma olen oma teada ära teeninud, on leidnud märkimist," ütles Komissarov ERR-ile. "See on nagu mingi suur kohustus, et sa pead mõtlema mingis teises kategoorias. Aga muidugi on väga tore saada selliseid suuri autasusid ning see tuli suure ja rabava uudisena."

Koroona-aasta on kunstiteadlase sõnul ühiskonda ja seeläbi ka kunsti muutnud. "Minu meelest on praeguse antropotseeni algusaegade selline tavaline kunsti areng üsna häiritud. Mitte sellepärast, et ta toimida ei saa, aga lihtsalt on katkestus. Inimesed mõtlevad asjadele, vaatavad mingist teisest perspektiivist. Vähemalt mina ise teen ka seda mingil moel. Mõtled, kas mingid otsused, mis kümmekonna aasta eest tehti, on pädevad, ja miks nad tehti ja kuidas. Tekib mingisugune teine soe, hoidvam, hoolivam suhe kultuuri."

"On tulnud mingisugune uus sügavus, mis vajab mõtestamist, nii et palun, kunstnikud, hakake tööle!" ütles Komissarov.

Ka tema käesolev projekt tegeleb ühe ajastu mõtestamisega. "Valmistan koos kaaskuraatori, noore kolleegi Triin Tulgistega ette näitust nullindate kunstist, et me saaks ülevaate. Näituse nimi on "Kunst mugavustsoonis!!" kahe hüüumärgiga, sest nullindad oli see aeg, kui Eesti kultuurielu hoogsalt integreerus ja globariseerus," rääkis Komissarov.

"Kõik see, mis praegu on keelatud, oli siis elunorm. Ma võtan seda mugavustsoonina. Ega elu siis kerge ei olnud, aga lihtsalt teatud asjad olid endastmõistetavad. Et sa sõidad ja sul on kolm-neli rahvusvahelist näitust aastas, et seda kõikvõimalikud kapitalid proovivad toetada, et sa õpid erinevate riikide kunstikoolides, käid magistratuuris. Selllised võimalused, mis olid tollase kunstielu üks osasid, kuidas kunstnikud Eestit presenteerisid ja mida nad kaasa tõid ja mis sõnum neil oli, see kõik on väga huvitav ja nüüd me siis valmistame seda näitust ette."