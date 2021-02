Lavastaja Tiit Palu: "Niskamäe naised" räägib shakespeare'likult ajatu loo

Kuigi Eesti päritolu Soome kirjanik Hella Wuolijoki pani Niskamäe naiste loo kirja 80 aastat tagasi, teevad suured teemad sellest lavastaja sõnul shakespeare'likult ajatu loo.

"See räägib suurtest asjadest, armastusest, reetmisest, petmisest ja see kõik toimub suurel skaalal, nii inimese, jumala, Niskamäe talu kui ka riigi skaalal," selgitas Palu "Aktuaalsele kaamerale".

Niskamäe Talu valitseb Külliki Saldre mängitav vanaperenaine, kelle järglaseks peab saama tema tema nõrk ja lüüriline poeg Priit Strandbergi kehastuses. Poeg armub aga ülepeakaela pealinnast tulnud neiusse, kelle rolli kehastab Maarja Johanna Mägi. Loo ainsal meespeategelasel on aga talus juba abikaasa olemas.

"Mina olen Marta, kes tuuakse siia tallu raha pärast. Minu rahadega peetakse talu, aga ma ise käin ringi nagu kõigile võõras. Kõik mida mõtleb, seda ütleb, kõik mida tunneb, seda tunneb suurelt. Nagu Ameerika mägi, üles-alla, üles-alla," selgitas näitleja Ragne Pekarev.

"Need naised kõik on tugeva iseloomuga, nad on alistamatud, nad võitlevad oma õiguste ja oma koha eest. Need on tugevad naised ja seal on üks lüüriline, võib-olla isegi natuke õnnetu mees. Ja kui rääkida teistest tegelastest, siis seal on sama muster – naised on tugevad ja mehed on õnnetud ja nõrgad," selgitas Palu.

Hella Wuolijoki on Niskamäe talu lugu läbi mitme põlvkonna jutustanud kokku viies näidendis. Vanemuise dramatiseering põhineb neist kahel, "Niskamäe naised" ja "Niskamäe leib". Lavastust saadab elav muusika.